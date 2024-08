Il futuro di Mattiaè attualmente incerto, con il difensore della Juventus che si trova in una posizione delicata. Al momento, il 32enne ha pochi ammiratori e ancor meno proposte concrete, rendendo difficile per lui trovare una nuova sistemazione., che è entrato nella fase conclusiva del suo contratto con la Juventus, si trova in una situazione complicata. La mancanza di proposte e l'interesse limitato da parte di altri club sono elementi che spingono verso la necessità di trovare una soluzione il prima possibile. Lae il giocatore stesso sono al lavoro per risolvere la questione e facilitare un trasferimento che possa soddisfare entrambe le parti.Nonostante le difficoltà,ha espresso il desiderio di rimanere in Serie A, preferendo continuare la sua carriera nel campionato italiano. Tuttavia, il difensore è anche aperto alla possibilità di valutare offerte provenienti da squadre di rilievo all'estero.