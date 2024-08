Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport,, il nuovo allenatore della, è particolarmente attratto dalla duttilità di Wendersondel Porto. Tuttavia, c'è una differenza significativa con Karim Adeyemi del Borussia Dortmund: mentre Galeno è apprezzato per la sua versatilità, Adeyemi, più giovane, può giocare sia come seconda punta che come vice Vlahovic. Nel Salisburgo, nella stagione 2021-22, Adeyemi ha segnato ben 19 gol, dimostrando la sua capacità offensiva. Questa differenza di ruolo e di esperienza rende i due giocatori interessanti ma distinti nelle strategie di mercato della Juventus.