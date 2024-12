Oggi è emersa la notizia che Pierreverrà riscattato dalla, ma potrebbe arrivare anche un altro difensore dal Milan. Infatti, il nome di Fikayoè tornato in cima alla lista dei preferiti della Juventus, poiché il centrale rossonero sta trovando poco spazio, scavalcato da Gabbia e Thiaw. La Juventus dovrà negoziare con il Milan, ma, a differenza dell’operazione Kalulu, i rossoneri non concederanno sconti. La trattativa potrebbe arrivare a circa 25 milioni complessivi, con un prestito oneroso seguito da un riscatto. Thiago Motta ha già dato il suo ok, poiché Tomori conosce bene la Serie A. Lo riportaa la Gazzetta dello Sport.