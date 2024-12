La Gazzetta dello Sport ribadisce oggi che non c’è alcun scricchiolio tra la, nonostante i recenti passi falsi. La società bianconera mantiene piena fiducia nel tecnico e nel progetto avviato in estate, caratterizzato da nuovi innesti sia in campo che nello staff tecnico.Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è determinato a proseguire il lavoro sul mercato per costruire una squadra sempre più in linea con le idee e la filosofia del tecnico italo-brasiliano. La fiducia nel nuovo corso resta salda, con l’obiettivo di consolidare la crescita del progetto bianconero.