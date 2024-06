Juventus, la mossa di Soulé: vuole convincere Thiago Motta

L'argentino si trova lì, di fronte alla scelta più importante della sua carriera fin qui e sembra avere le idee piuttosto chiare: lui sogna di indossare la maglia bianconera e di farlo con un ruolo da protagonista, ma ricerca anche segnali limpidi da parte del club, legati alla volontà di tenerlo con sé. Più di tutto vorrebbe che la società investisse su di lui, dimostrando di potergli dare uno spazio importante per giocarsi le chance da titolare nella Juve di Thiago Motta. Se così non fosse, allora meglio separarsi e andare altrove per arrivare al top, vista la quantità di offerte.In prestito al Frosinone sono arrivati 11 gol e 3 assist per il 21enne argentino e così ha attratto diversi interessi. Non è riuscito a salvare il club dalla retrocessione, ma l'impatto è stato comunque rilevante ed è stato notato dafresco vincitore di Bundesliga e Coppa di Germania, di Xabi Alonso ha mandato in 3 occasioni i propri emissari in Italia per seguire e studiare i talenti emergenti della Serie A. Ecco perché potrebbe arrivare presto una super offerta per strapparlo alla Juve, che chiede 35-40 milioni, poi da reinvestire. Attenzione però, scrive Tuttosport, tra Soulè e il tecnico