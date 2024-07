Federicoha oggi ritrovato laalla Continassa, ma rimane un giocatore in uscita. Negli ultimi giorni, il suo agente, Fali, si è recato in Inghilterra per esplorare le opportunità nella Premier League. Nonostante gli sforzi per sondare il mercato inglese, al momento non sono pervenute offerte concrete per il calciatore. La situazione è ancora in fase di sviluppo e la Juventus sta monitorando attentamente gli sviluppi, mentre Chiesa continua a lavorare con il gruppo in vista delle prossime sfide. La sua possibile partenza rimane una questione aperta, con diverse opzioni che potrebbero emergere nei prossimi giorni.