In un mercato in cui le risorse economiche sono limitate e la necessità di rafforzare la difesa è impellente, la Juventus deve fare affidamento su una strategia complementare: ottimizzare le cessioni. Tra gli esuberi più ingombranti figura, il centrocampista brasiliano che, nonostante una buona stagione in prestito alla Fiorentina, è tornato a Torino senza trovare spazio nelle rotazioni di Thiago Motta.Con un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2026 e uno stipendio elevato, piazzare Arthur sul mercato è una sfida complessa. I costi associati al suo ingaggio rappresentano un deterrente per molti club, soprattutto in un panorama in cui la sostenibilità finanziaria è cruciale. Nonostante ciò, una soluzione in prestito potrebbe rivelarsi utile per il club bianconero, garantendo almeno un risparmio parziale sul monte ingaggi e aumentando le possibilità di rivalutazione del giocatore.