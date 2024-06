Sávio Moreira de Oliveira, conosciuto come, ha scalato in fretta la lista dei desideri della Juve per rinforzare l’attacco. Lui, che da tempo è al centro dei giri di mercato della galassia City Football Group - prima Troyes, poi Girona, tutti satelliti del Manchester City - ora piace ai bianconeri, che per portarlo via dovrebbero convincere lo sceicco Mansur e di conseguenza Guardiola. E, come spiega il Corriere dello Sport, può farlo in due modi: staccando un assegno da 35 milioni, oppure convincendo gli inglesi che la strategia migliore per la crescita del 20enne sia il prestito alla Juve per fargli vivere da protagonista la Serie A, la Champions e il Mondiale. Non sarà facile perché il City sembra intenzionato a chiudere l’affare.