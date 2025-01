Juventus, la differenza tra Allegri e Motta nei punti e nelle vittorie

AFP via Getty Images

Si è concluso anche uno dei temi chiave della Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta: l'imbattibilità in campionato. La sconfitta per 2-1 contro il Napoli segna la prima battuta d'arresto in Serie A per i bianconeri nella stagione 2024-25, la terza in totale considerando anche i KO contro Stoccarda (in Champions League) e Milan (in Supercoppa). Se all'inizio della stagione qualcuno avesse detto che la prima sconfitta in campionato sarebbe arrivata a fine gennaio, molti nell'ambiente bianconero avrebbero probabilmente accettato la previsione.Con questa sconfitta, la Juventus di Thiago Motta affronta il dato più deludente della stagione: il numero elevato di pareggi (13) e il scarso rendimento in termini di vittorie (soltanto 8, appena il 36% delle partite giocate).