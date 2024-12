Ultima partita del 2024, con il mercato ormai chiuso. Dopo aver interrotto la serie di pareggi a Monza e in attesa dei rinforzi, Thiago Motta cerca continuità nella sfida casalinga di questo pomeriggio (ore 18) contro la Fiorentina. Il tecnico bianconero recupera due giocatori importanti, Douglas Luiz e Danilo, e può contare anche su: il primo ha accusato un leggero infortunio durante la trasferta a Monza, mentre il secondo ha seguito un programma differenziato durante la settimana.Si riduce la lista degli indisponibili (Milik, Rouhi, Bremer e Cabal sono fuori) e le opzioni per Motta aumentano. Il dubbio principale riguarda Andrea Cambiaso, che potrebbe partire dalla panchina, con Weston McKennie confermato in difesa a completare il quartetto con Savona, Gatti e Kalulu. In mediana, si prevede la coppia Locatelli-Thuram, mentre Koopmeiners dovrebbe essere schierato più avanzato, nel ruolo di trequartista, affiancato da Yildiz e Conceicao. In attacco, spazio a Vlahovic, con Nico Gonzalez pronto a entrare a partita in corso.