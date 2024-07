La Juventus staun periodo di importanti cambiamenti e decisioni strategiche, soprattutto riguardo al centrocampo. La situazione di Adrien Rabiot è ancora in bilico, mentre il club bianconero continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa con nuovi talenti.Adrien Rabiot, rappresentato dalla madre Veronique, ha deciso di posticipare ogni decisione sul suo futuro fino alla fine degli Europei. Attualmente concentrato sulla competizione, il centrocampista francese non ha ancora dato una risposta definitiva alla Juventus. Nonostante l'incertezza, Rabiot si trova bene a Torino e ha un buon rapporto con Thiago Motta, allenatore con cui ha già lavorato ai tempi del Paris Saint-Germain.