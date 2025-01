Nel corso della conferenza stampa che ha anticipato la sfida di domani contro l'Atalanta, recupero della 19^ giornata di Serie A, Thiago Motta ha affrontato diversi temi, tra cui le condizioni degli infortunati e la situazione di Teun Koopmeiners, un giocatore fondamentale per la sua squadra. Motta ha quindi fornito aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati, segnalando che Bremer, Cabal, Milik e Conceição sono ancora fuori, con un recupero incerto. Per quanto riguarda Dusan Vlahovic, il tecnico ha dichiarato che il serbo non è ancora al 100% della condizione fisica, e che sarà necessario valutare come risponde all'allenamento odierno per capire se potrà far parte della squadra per la partita contro l'Atalanta. L'incertezza su Vlahovic è un tema importante, considerando che la sua presenza potrebbe fare la differenza per la Juventus, in cerca di una vittoria fondamentale.