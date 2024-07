Laè alla ricerca di una sistemazione sul mercato per l'attaccante polacco Arek Milik, che resta nella lista dei probabili partenti in questa sessione di calciomercato. A quanto può cedere la Vecchia Signora il centravanti polacco? La cifra per evitare una minusvalenza dalla cessione di Arek è fissata ad almeno 5,3 milioni di euro. Arek può lasciare Torino nel corso di questa sessione di mercato nonostante l'infortunio al menisco rimediato appena prima dell'inizio dell'Europeo in Germania, prosegue il recupero di Arek.