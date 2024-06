La Juventus sta affrontando il mercato estivo con un occhio ai rinforzi e uno ai conti. Nonostante gli scambi non possano essere l'unica strategia, spesso risultano molto utili, soprattutto quando le idee superano le risorse finanziarie disponibili.La Vecchia Signora ha iniziato la sua campagna acquisti con un'operazione di rilievo coinvolgendo Douglas Luiz, Enzo Barrenechea e Samuel Iling Jr. Questa strategia potrebbe essere riproposta per raggiungere altri obiettivi di mercato. Gli affari si susseguono: un dirigente propone, l’altro risponde e il tavolo delle trattative si allarga. Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, e Monchi, direttore sportivo dell’Aston Villa ed ex Roma, hanno iniziato con Douglas Luiz.