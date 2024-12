Samuelpotrebbe essere uno dei nomi in uscita nel mercato di gennaio per la Juventus. Il giovane talento belga, classe 2004, si è messo in evidenza nelle prime uscite stagionali, mostrando una crescita notevole che non è passata inosservata. Diversi club, sia in Italia che all’estero, hanno manifestato interesse per il giocatore, con particolare attenzione da parte di squadre in Francia e Germania.Nonostante le sue qualità e il potenziale futuro, Mbangula potrebbe rappresentare una pedina sacrificabile per la Juventus. Con il mercato di gennaio alle porte, il club bianconero potrebbe considerare la sua cessione per ottenere liquidità da reinvestire in rinforzi mirati per la prima squadra. Questa strategia non sarebbe una novità per la Juventus, che in passato ha optato per operazioni simili per sostenere le proprie ambizioni sportive e finanziare ulteriori investimenti.