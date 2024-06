La posizione della Juventus su Kostic



Quali squadre lo cercano?

Adesso è tempo di aspettare. Di capire. E di valutare. Il mondo attorno arischia comunque di non crollare, ma - chiaramente - se dovesse essere confermato il timore di un brutto ko al ginocchio, a quel punto potrebbero cambiare le dinamiche del mercato attorno all'esterno. Intanto, vale la pena fare un recap.Lasicuramente sta valutando una mini rivoluzione sugli esterni. Ad oggi - Cambiaso a parte -, il più vicino alla permanenza sembra Timothy Weah ed è tutto dire. Dalla situazionepraticamente ceduto, anchepotrebbe finire nel tritacarne di questo mercato, fronte cessioni.Certo, serve l'offerta giusta, che non vuol dire necessariamente chiedere la luna. Bensì un indennizzo, giusto per evitare la minusvalenza., a 31 anni, cerca continuità e un contratto che lo porti serenamente verso l'ultima fase della sua carriera. Resterebbe volentieri a Torino, ma difficilmente da comprimario.Ha ancora buon mercato, l'esterno serbo. A. Nonostante una stagione difficile alle spalle, Kostic potrebbe tornare in Germania, dove aveva ben figurato con la maglia dell'Eintracht di Francoforte. Poi c'è l'opzione Premier, con l'interessamento del Crystal Palace registrato nei giorni scorsi.Al momento, però, la squadra più vicina sembra essere il Fenerbahce di José, che ha preso informazioni. Tutti attendono, Filip più di ogni altro.