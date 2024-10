Le parole di Koopmeiners in zona mista

"Si era molto difficile, quando hai perso un uomo, ma non molliamo mai, siamo una squadra che non molla, questo è molto importante, anche dopo il cartellino rosso, quando eravamo 2-1, volevamo pressare alta, se stai basso è molto difficile per tutti, sono molto contento anche per i goal che abbiamo fatto, tre goal molto belli"."Palo e traversa, ma il gol arriverà e non sono preoccupato. Sono molto contento della vittoria, sono sicuro che arriverà anche il gol. Voglio fare di tutto per la squadra"."Vogliamo essere una squadra molto forte. Ma non solo a livello tecnico o tattico, vogliamo essere anche un gruppo forte. Oggi avete visto che anche dopo l’espulsione l’abbiamo vinta"."Tutto sembrava essere contro di noi, ma sicuramente dovevamo fare meglio in alcune situazioni. Dobbiamo accettare le decisioni dell’arbitro e andare avanti, come gruppo oggi lo abbiamo fatto. Questo è molto importante. Quando ci sono delle difficoltà bisogna alzare il livello come abbiamo fatto"."QUESTA E' LA CHAMPIONS" - "È sempre difficile contro squadre come il Lipsia, perché hanno giocatori davvero forti tecnicamente. Noi dobbiamo giocare con intensità e dobbiamo essere forti tecnicamente e tatticamente. Sono felice di aver rimontato per la prima volta in stagione. E’ più facile giocare se sei in vantaggio"."Mi dispiace molto. Lui è un giocatore fortissimo e soprattutto un grande uomo. E’ una situazione difficile per la squadra e per lui. Speriamo che non sia un infortunio molto grave"."Non avevo fatto nulla, ma certe volte capita di sbagliare. Anche il mister aveva visto, ma anche questo è il calcio".L'ESULTANZA DI CONCEICAO - "Lui ha avuto caldo dopo il gol. Ha fatto un gol bellissimo e molto importante, è forte nell’uno contro uno. Ha fatto lo stesso gol al suo primo allenamento".