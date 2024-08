Teunnon era presente a Varsavia. Ha seguito a distanza la partita della "sua" Atalanta contro le stelle del Real Madrid in Polonia, probabilmente tifando per i suoi compagni. D'altronde, anche lui aveva contribuito a guadagnare l'accesso alla Supercoppa Europea, lo scorso 22 maggio: come gli altri pilastri della squadra di Gian Piero Gasperini, da Ademola Lookman in poi, aveva festeggiato con i tifosi bergamaschi per la vittoria dell'Europa League a Dublino. Tuttavia, l'olandese ha scelto di non essere a Varsavia perché nei prossimi giorni vuole trasferirsi a Torino, per iniziare con la Juventus un nuovo capitolo della sua carriera. Sebbene prima della partita l'amministratore delegato Luca Percassi avesse lasciato aperta la porta a una possibile riconciliazione - "Capita a quest’età di sbagliare, gli vogliamo bene" - la decisione sembra ormai definitiva.