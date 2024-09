Da domaniproseguirà la preparazione in vista di. Se Thiago Motta lo ha ritentuto in grado, fisicamente e tatticamente, di giocare un tempo il 2 settembre contro la Roma, scrive Tuttosport, sarà in grado di giocarne due il 14. "Da vedere, però, se poi sarebbe già in grado di giocarne altri due il 17, giorno del debutto bianconero in Champions League, allo Stadium contro il Psv. La scelta per la partita del Castellani-Computer Gross Arena, dunque, sarà condizionata da quella di tre giorni più tardi, per Koopmeiners ma non solo per lui." Insomma, Thiago dovrà capire come gestire al meglio il centrocampista olandese, che comunque, è pronto all'esordio da titolare con la sua nuova maglia.