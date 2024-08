La Juventus si prepara a una settimana intensa e decisiva sul mercato, con focus su due trattative fondamentali: Teun. L'ora della verità si avvicina, e la Vecchia Signora deve muoversi rapidamente per chiudere entrate e uscite.Il trasferimento di Teun Koopmeiners dallaallaè in dirittura d’arrivo, ma la situazione resta delicata. Nonostante il club bergamasco faccia muro, la Juve rimane fiduciosa di chiudere l’affare a breve. La situazione si complica ulteriormente con l’Atalanta che gioca a Varsavia dopodomani, e la presenza dell'olandese è ormai esclusa. La frattura tra il centrocampista e il club orobico sembra insanabile, eha già deciso il proprio futuro: sarà un giocatore dellaPer quanto riguarda Nico, l'accordo con la Fiorentina è ormai imminente.hanno lavorato intensamente per limare gli ultimi dettagli dell’operazione. Laha raggiunto un’intesa con il giocatore e sta attendendo il via libera dopo la conferma del sostituto, Albert. L'operazione dovrebbe chiudersi entro la prossima settimana, con Gonzalez pronto a unirsi alla squadra bianconera.Laè consapevole che la cessione degli esuberi è altrettanto cruciale. Con solo diciotto giorni alla chiusura del mercato, ogni 48 ore deve avvenire una cessione e un acquisto. Questo ritmo serrato è necessario per snellire la rosa e finanziare le nuove operazioni di mercato.