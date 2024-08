Koopmeiners Juve, le parole di Percassi

si prepara a scendere in campo contro il Torino per la seconda giornata della Serie A 2024/25, in un match che si preannuncia intenso. Nel pre-partita, l'amministratore delegato nerazzurro, Luca, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Dazn, esprimendo fiducia nei confronti della squadra e sottolineando l'importanza di questo incontro per il proseguo della stagione. Le sue parole hanno evidenziato l'ambizione dell'Atalanta di continuare a competere ad alti livelli. Oltre a questo, ampio spazio al mercato e al tema Koopmeiners , obiettivo di mercato della Juventus KOOPMEINERS - "L'obiettivo della società era quello di trattenere tutti i giocatori importanti della stagione. Questa estate siamo costretti a gestire delle situazioni inaspettate che ci dispiacciono molto. Vedremo nei prossimi giorni, qualunque decisione verrà presa per il bene della società".