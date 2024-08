Koopmeiners Juve, le ultime

La trattativa tra Juventus per il trasferimento di Teunè ormai a un passo dalla conclusione . I contatti tra i due club sono intensificati e i nerazzurri hanno finalmente dato il via libera alla cessione del centrocampista olandese. Koopmeiners ha comunicato chiaramente la sua intenzione di trasferirsi alla Juventus e non si è più allenato con il gruppo dell'Atalanta, segno evidente della sua determinazione a cambiare squadra.Attualmente, l'unico punto rimasto da risolvere è il raggiungimento dell'accordo finale sulla cifra del trasferimento. La Juventus ha recentemente avanzato un'offerta di 52 milioni di euro più bonus, ma è ancora in corso la trattativa per definire i dettagli finali. Nonostante le trattative siano ancora in corso, l'accordo sembra essere molto vicino e si prevede che l'operazione possa essere completata a breve.Il trasferimento di Koopmeiners alla Juventus appare dunque una questione di tempo. Entrambi i club stanno lavorando per mettere a punto gli ultimi dettagli e per assicurarsi che tutte le condizioni siano soddisfatte. Con l'accordo praticamente raggiunto e la determinazione del giocatore a unirsi alla Juventus, il trasferimento è ormai considerato imminente.