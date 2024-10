Koopmeiners Juve, può giocare contro il Parma?

ha annunciato in conferenza stampa il ritorno di Teun, una notizia accolta con entusiasmo dai tifosi della Juventus, che aspettavano con ansia il rientro dell'olandese. Dopo aver subito una frattura alla costola,è stato costretto a un periodo di recupero lontano dai campi, ma ora è pronto a rientrare nella lista dei convocati per la partita di stasera contro il Parma. Per precauzione, il centrocampista indosserà un corpetto protettivo in fibra di carbonio, progettato per ridurre il rischio di nuovi traumi. Questa misura è fondamentale per consentirgli di ritornare in campo in sicurezza, senza compromettere la sua guarigione. Tuttavia, l’idea di Motta è quella di farlo partire dalla panchina per permettere un rientro graduale. Non è da escludere, però, che possa entrare nella seconda parte di match.L’idea del tecnico è quella di reinserire gradualmente Koopmeiners, sfruttandone le qualità creative senza rischiare ricadute. Il ritorno di Koopmeiners rappresenta un’ottima notizia per una Juventus che, in questo momento, ha bisogno di giocatori esperti per affrontare una fase cruciale della stagione.