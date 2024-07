Obiettivo numero uno

destinazione. Affare da 18 milioni di euro.destinazione. Il tutto per una somma da 30 milioni di euro comprensivi di bonus. In altre parole, o meglio, in una sola: tesoretto. La- procedendo sapientemente per gradi - ha raggiunto il suo primo obiettivo in questa fase di mercato: piazzare due cessioni 'pesanti', come si evince chiaramente dagli importi incassati, per poi porre solide basi riguardo alle prossime operazioni in entrata. Proprio così, perché ora la Juventus è pronta a sferrare l'assalto decisivo per, con cui c'è accordo totale e per il quale si attende il via libera del Nizza a proposito di un'offerta di prestito con obbligo di riscatto. Filtra ottimismo. Poi, non appena sarà stato formalizzato il passaggio di Soulé alla Roma, ecco che Madam progetterà il blitz per il grande obiettivo della sua estate:Per la Juventus e specialmente per Thiago Motta, Teun Koopmeiners rappresenta l'obiettivo numero uno, ovvero l'uomo destinato a rappresentare un punto cardine all'interno del progetto zebrato. Tutte le mosse bianconere in estate sono state studiate in funzione di questo scenario, ossia presentarsi dall'Atalanta con gli argomenti economici necessari per strappare il sì del club bergamasco. Quello col centrocampista olandese, infatti, è già stato incassato molto tempo fa.Come detto, l'Atalanta è da sempre bottega carissima e anche in questo caso non sono ammesse eccezioni. La Dea ha fissato a 60 milioni di euro il prezzo del centrocampista olandese e nelle scorse settimane ha già respinto un primo approccio targato Juventus. All'epoca dei fatti la forbice era di circa 20 milioni, decisamente troppi per far vacillare la società vincitrice dell'Europa League. Ma ora la situazione potrebbe cambiare.La Juventus non si è fatta scoraggiare né dal primo 'no' ricevuto né dalle parole di Luca Percassi, l'ad nerazzurro, il quale ha sempre rimarcato l'incedibilità del classe 1998. Ora, però, la Juve ha di fatto ceduto sia Huijsen che Soulé e può presentarsi di nuovo al tavolo della trattativa con ancora più vigore. Il gradimento del giocatore - con cui è stata raggiunta un'intesa totale fino al 2029 - rappresenta un punto a favore di Cristiano Giuntoli, che ora ha pure a disposizione i mezzi economici per ridurre drasticamente quel gap tra domanda e offerta. Un dettaglio non da poco. La Vecchia Signora è pronta a rompere gli indugi e ad architettare l'assalto definitivo al target numero uno di questo mercato. Un regalo che Thiago Motta attende trepidante.





