Al termine del match che laha pareggiato per 0-0 in casa contro il Napoli, Thiago Motta ha analizzato l'andamento del match nel corso della tradizionale conferenza stampa. Il tecnico della Juventus si è soffermato sull'importante impatto che due giocatori hanno avuto nel corso di questi primi mesi in bianconero: si tratta die di"Kalulu e Koopmeiners sono molto leader, si sono inseriti dopo ma con atteggiamento fantastico ed è questo che noi vogliamo. Sono due esempi perfetti di atteggiamento fantastico da vedere"