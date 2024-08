Teunavrebbe dovuto scendere in campo pernella Supercoppa europea contro il Real Madrid a Varsavia, ma invece è rimasto in Italia, in attesa del via libera per trasferirsi alla. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante l'accordo tra i due club sia quasi definito, con una cifra concordata di 50 milioni di euro più 5 di bonus, manca ancora l'ufficialità. L'Atalanta è infatti impegnata a trovare un sostituto adeguato prima di dare il via libera al trasferimento.La trattativa ha incontrato diversi ostacoli iniziali, ma le parti hanno infine trovato un punto d'incontro, anche se la cifra finale è inferiore ai 60 milioni richiesti inizialmente dalla squadra bergamasca. La, nonostante il sacrificio economico, ritiene che Koopmeiners sia il tassello mancante per rafforzare il centrocampo di, soprattutto dopo gli acquisti diMotta spera di averea disposizione già per la prima di campionato, anche se il tempo stringe. Tuttavia, il centrocampista olandese non è l'unica preoccupazione per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Alla Juventus mancano ancora alcuni rinforzi sulle fasce e in difesa. A tal proposito, l'acquisto di Pierre Kalulu, in prestito oneroso dal Milan, sembra ormai in dirittura d'arrivo, mancando solo l'ok del giocatore.Nel frattempo, la Juventus continua a seguire Nico Gonzalez, in attesa del via libera dalla Fiorentina, che sta cercando un sostituto. Inoltre, è stato fatto un passo avanti per Francisco Conceiçao del Porto, con cui c'è già un accordo, ma i bianconeri intendono concludere l'operazione solo con la formula del prestito.