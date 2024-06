Condavanti alla difesa, alla Juventus mancherebbe una mezzala a centrocampo. Nella disposizione delle coppie, la Juve considererebbesulla destra, seguiti da, conin grado di giocare in diverse posizioni. Tuttavia, Adrien Rabiot sembra orientato a lasciare il club, dichiarando: «Motta non influenzerà la mia scelta perché lui ha la sua carriera e io la mia». Tra sette giorni sarà svincolato e sembra già aver iniziato il processo di addio.La Juventus non è disposta ad accettare la richiesta di 8 milioni netti di stipendio del giocatore (la proposta attuale è di 7 milioni più bonus), considerando i delicati equilibri nello spogliatoio. Giuntoli sta chiedendo sacrifici a tutti nelle trattative per i rinnovi, sottolineando la politica del club di ridurre il monte ingaggi. Come giustificare un'eccezione così evidente alla regola?Senza Rabiot, la Juventus necessita di un altro titolare a centrocampo. Khéphrendelsembra un profilo accessibile rispetto a, il cui costo è il doppio. Il fratello di Marcus Thuram costa circa 30 milioni di euro, mentre l'olandese resta comunque il favorito. Con l'Atalanta, ci sono ancora in gioco le carte Soulé e Huijsen da utilizzare come contropartite, anche se trovare un accordo non sarà facile.