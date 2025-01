Juventus, Koopmeiners è al 100%? La risposta dell'olandese

Getty Images

Intervenuto in conferenza stampa insieme a Thiago Motta alla vigilia di Brugge-Juventus,ha risposto anche a una domanda sulla sua condizione fisica, dopo mesi di alti e bassi in bianconero: "Se mi sento al 100%? Dire la percentuale è sempre difficile. Non so come mi sento, voglio fare e devo fare meglio. Voglio aiutare la squadra ogni giorno, in partita e in allenamento. Anche io con gli altri giocatori ho giocato tre anni nell'Atalanta, sono cresciuto con altri calciatori, siamo arrivati agli automatismi. Ho fatto bene in questi mesi, ma di sicuro posso fare di più".