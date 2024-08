Koopmeiners alla Juve: cosa manca per chiudere

Teun Koopmeiners continua a rimanere l'obiettivo numero uno dell'estate della Juventus nonostante il contesto generale abbia ormai assunto i connotati dell'autentico tormentone. Ma procediamo con ordine: la Juventus ha già presentato da diversi giorni un'offerta da 50 milioni di euro più 5 di bonus per avvicinare in maniera sensibile le richieste dell'Atalanta.Il calciatore, dal canto suo, ha deciso di forzare la mano spingendo in prima persona per la soluzione bianconera. Come? Di fatto autoescludendosi dalla rosa dei calciatori a disposizione di Gian Piero Gasperini. Koop è a tutti gli effetti un separato in casa tanto che il tecnico di Grugliasco - dopo la dura intervista a L'Eco di Bergamo - non l'ha nemmeno convocato per la Supercoppa europea contro il Real Madrid. Ma se Koopmeiners è ormai ai margini e la Dea ha già in mano la proposta della Juve cosa manca per la fumata bianca?Per completare il trasferimento di Koopmeiners dall'Atalanta alla Juventus è necessario che il club bergamasco trovi prima un sostituto in quella zona di campo dove, di fatto, non dovrebbe più esserci l'olandese. Il candidato principale a coglierne l'eredità è Matt O'Riley del Celtic Glasgow, per il quale l'Atalanta è già in fase di trattativa con gli scozzesi da diverse settimane. Qualora i bergamaschi dovessero definire l'arrivo del calciatore ecco che la strada che porterebbe Koopmeiners a Torino sarebbe definitivamente tracciata.