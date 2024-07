Koopmeiners Juve, la situazione

Cessioni Atalanta da record, la classifica

La classifica

Hojlund al Manchester United: 73,90 milioni

Romero al Tottenham: 52 milioni

Kulusevski alla Juventus: 39 milioni

Kessiè al Milan: 32 milioni

Bastoni all’Inter: 31,10 milioni

Gosens all’Inter: 27,40 milioni

Mancini alla Roma: 24 milioni

Conti al Milan: 24 milioni

Cristante alla Roma: 22 milioni

Diallo al Manchester United: 21,30 milioni

La Juventus ha individuato Teuncome uno dei principali obiettivi per rinforzare il centrocampo in questa finestra di mercato . Il centrocampista olandese, attualmente in forza all'Atalanta, è visto come un elemento chiave per migliorare la qualità tecnica e tattica della squadra bianconera. Tuttavia, l'acquisizione del giocatore non sarà semplice, poiché il club bergamasco non intende fare concessioni sul prezzo.L'Atalanta ha fissato una valutazione di 60 milioni di euro per Koopmeiners, una cifra che riflette il valore del giocatore e la sua importanza per la squadra. Questa richiesta è stata considerata elevata da parte della Juventus, che però continua a mantenere il giocatore nel mirino, cercando di trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti.L’Atalanta è bottega cara e non è solita fare sconti alle squadre che si approcciano ai suoi giocatori. Lo racconta la classifica delle cessioni da record degli ultimi anni.