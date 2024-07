Juventus, Koopmeiners e il piano 'B': la strategia

Esiste un'alternativa a Koopmeiners?

Se il mercato in uscita della Juventus vede tante situazioni in via di sviluppo contemporaneamente, quello in entrata in questo momento è concentrato principalmente suLa Juve aspetta di sbloccare qualche cessione per poi provare l'affondo decisivo per il centrocampista olandese. Teun, che ha già un'intesa con i bianconeri, aspetta e spera che Juventus e Atalanta trovino l'accordo sulle cifre.La distanza tra i due club sulla valutazione di Koopmeiners c'è ed è rimasta quella di ormai settimane fa.Distanza ancora ampia quindi, servirà un passo da parte di entrambe le parti. La domanda che molti si fanno allora è se esiste un'alternativa all'olandese, soprattutto nel caso in cui anche nelle prossime settimane l'operazione non si sbloccasse.Nelle ultime ore è stato accostato ai bianconeri Matt O'Riley del Celtic e sullo sfondo rimane sempre il nome di Lazar Samardzic.e rimane la fiducia di portarlo a Torino, anche magari con tempistiche più lunghe di quelle previste. Al momento, Cristiano Giuntoli non ha cambiato la strategia. Koop è stato individuato da mesi come il giocatore ideale per far fare il definitivo salto di qualità al centrocampo dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Thuram. Idee molto chiare da questo punto di vista.



