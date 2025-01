Importanti novità di mercato potrebbero arrivare a breve per la, che attende con impazienza la decisione di Randal. L’attaccante del Paris Saint-Germain è al centro di trattative serrate e deve scegliere tra i bianconeri e una manciata di altri club interessati al suo talento, tra cui il Tottenham. Secondo Romeo Agresti, attualmente in live , gli aggiornamenti sulla situazione sono attesi già in serata o durante la notte. La Juventus punta forte sull’attaccante francese per rinforzare il reparto offensivo, confidando in una risposta positiva per chiudere l’operazione entro le prossime ore.