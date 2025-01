Khusanov Juve, sfuma la pista?

Nella lunga lista di nomi che hanno acceso l’interesse della Juventus c’è anche Abdukodir Khusanov , centrale uzbeko classe 2004 del Lens. Furia agonistica e qualità tecniche, uno dei profili che più ha acceso su di sé i riflettori dei top club europei e, come raccontato, anche quelli dellaLa pista che porta al giovane talento uzbeko, però, rischia di sfumare molto presto. Come racconta Fabrizio Romano: il Manchester City si sta avvicinando all'accordo per Abdukodir Khusanov. Anche Pep Guardiola ha dato il via libera. Il difensore, inoltre, ha già concordato i termini personali con il club inglese. Insomma, un trasferimento che appare molto vicino e che allontana la Juventus dal calciatore.