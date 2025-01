Juventus Khusanov, quando può arrivare

La Juventus sta intensificando il lavoro in ottica mercato, specialmente sul fronte entrate per rinforzare sia il reparto difensivo sia quello offensivo. Per quanto riguarda la difesa, ci sono ormai diversi nomi che circolano intorno all'ambiente bianconero. Uno degli ultimi è quello di difensore classe 2004 che gioca nell'Energetik-BGU Minsk, club del massimo campionato bielorusso . Alto 186 centimetri e di nazionalità uzbeka, è l'unico centrale di difesa in Europa che è nell'ottantesimo percentuale per azioni difensive, percentuale di duelli difensivi vinti e percentuale di duelli aerei vinti. Ma quando potrebbe arrivare Khusanov alla Juventus?Il difensore uzbeko potrebbe essere tesserato dalla Juventus solo a giugno, perché i bianconeri hanno esaurito gli slot a disposizione per i calciatori extracomunitari.