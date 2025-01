Juventus, le ultime su Kelly

Getty Images

Juve, la situazione su Kelly

Continua il mercato della Juventus, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. I bianconeri sono costantemente al lavoro per rinforzare la squadra, e hanno ormai chiuso il terzo acquisto di gennaio:. Il portoghese è atteso nelle prossime ore a Torino e si unirà ad, ufficializzato nella giornata di oggi dopo i problemi con il PSG. Renato Veiga potrebbe non essere l'ultimo arrivo di questo mercato. La Juve rimane infatti al lavoro anche per, difensore del Newcastle.Al momento i bianconeri continuano i contatti con il club inglese, con la proposta di un prestito con diritto di riscatto, con le cifre ancora tutte da capire. La valutazione che ne fanno i Magpies; Kelly era arrivato in bianconero a parametro zero, ma non si è mai imposto.