Kean finanzia Thuram

Moisechiude la sua seconda avventura con la. Lo fa dopo 102 presenze con la casacca bianconera e quattordici gol, ma senza mai andare in rete nell'ultima stagione in bianconero., prossimo obiettivo di mercato del club bianconero.è un centrocampista che piace molto allae col contratto in scadenza nel 2025. Il club francese non ha aperto a contropartite e continua a chiedere una cifra intorno ai. Nei piani dellail figlio d'arte di Lilliansarebbe il giocatore giusto per poter rimpiazzare Adrien. L'exinfatti non ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo della Con la cessione di Moise Kean la Juventus incasserà 13 milioni più eventuali bonus . Denaro fresco dunque per le casse della società bianconera, che vede dunque crescere la disponibilità economica da investire sul mercato. Quei soldi infatti potrebbero essere reinvestiti per. Il giocatore, tra l'altro, ha anche dato il suo gradimento alla piazza bianconera.



