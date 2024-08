Kalulu alla Juventus: le cifre dell'operazione

Gli ultimi, interminabili, giorni di riflessione sembravano aver anestetizzato il tutto ma ora la traccia sembra ormai davvero arrivata ad un punto di svolta.è sempre più vicino a vestire la maglia dellanel corso della stagione 2024/25. L'accordo tra il club bianconero e il, di fatto, non è di certo una novità - in quanto già raggiunto in maniera totale - già la scorsa settimana. La notizia vera e propria, in tal senso, è che ora anche starebbe per arrivare anche il definitivo sì del difensore francese..Juventus e Milan, come detto, hanno raggiunto un accordo totale sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto senza alcun tipo di vincolo o condizione che vada a contemplare un eventuale obbligo sul cartellino dell'ex difensore del Lione. Sfumati Calafiori e Todibo, la Juve ha individuato nel classe 2000 rossonero l'innesto ideale per puntellare il pacchetto difensivo in dotazione a Thiago Motta. Dopo un'iniziale apertura verso la destinazione a tinte bianconere, Kalulu si era preso qualche giorno per riflettere sul proprio futuro, ma ora il calciatore milanista sembra aver sciolto qualsiasi tipo di riserva ed è pronto a sposare il progetto zebrato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui