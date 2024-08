Perché Kalulu non ha ancora accettato la Juventus?

Come riportato da Sky sono ore pressoché decisive per comprendere il futuro sportivo di Pierre Kalulu. Il difensore del Milan è infatti molto vicino al trasferimento alla Juventus alla luce dell'accordo ormai raggiunto tra i due club sulla base di un prestito con diritto di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita.Tuttavia Kalulu, che ieri sera era con la squadra per il Trofeo Berlusconi pur non essendo in distinta, oggi si è presentato regolarmente a Milanello per disputare la seduta di allenamento odierna. Segnali inequivocabili: la decisione definitiva, da parte del giocatore, non è ancora stata presa.Kalulu non, come spiega Sky, è ancora totalmente convinto: il francese vuole prima parlare con l'allenatore Paulo Fonseca e con la dirigenza rossonera per capire quali saranno i suoi margini all'interno della rosa milanista e che obiettivi ci sono a Milanello.





