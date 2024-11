Kalulu contro il Milan: la partita da ex del difensore della Juventus

La cessione in estate: rimpianto Milan

A San Siro Pierreha già giocato con la maglia dellaanche se questa volta sarà una partita dal sapore molto diverso per il difensore francese che affronterà chi fino a tre mesi fa era suo compagno di squadra, davanti ai suoi vecchi tifosi.dopo i tanti anni passati in rossonero che hanno visto l'ex Lione fare il grande salto.Arrivato a Milano nell'estate del 2020, prelevato dalla seconda squadra del Lione, Kalulu è stata una scommessa vinta dalla "vecchia" dirigenza del Milan., quando insieme a Tomori ha formato una super coppia che ha spinto i rossoneri al trionfo un po' a sorpresa. E sorpresa in quel Milan era stato proprio il francese per l'impatto che è riuscito ad avere se pur molto giovane.Dopo lo scudetto, le due stagioni successive non sono andate come immaginato e sperato. Kalulu ha faticato a mantenere lo stesso livello di prestazioni ma sopratuttoi per quasi tutta la stagione. Situazione che poi ha portato almeno in parte a farlo scivolare in fondo alle gerarchie del nuovo allenatore, Paulo Fonseca e della dirigenza rossonera., che rischiava addirittura di finire fuori dalla lista Uefa.Ed ecco allora che la Juventus ha capito che c'era l'opportunità di ingaggiarlo a costi contenuti e con una formula vantaggiosa (prestito con diritto di riscatto). La telefonata di Thiago Motta ha convinto Kalulu ad accettare la destinazione bianconera e il resto è storia. Il 24enne si è preso subito una maglia da titolare e non l'ha più mollata, convincendo in pochissimo tempo la Juventus che il riscatto sarà solo una formalitàvisto anche il rendimento sottotono di chi è arrivato indirizzando il francese verso la porta d'uscita.A San Siro sabato Kalulu avrà un motivo in più per fare bene oltre che incontrare chi non ha più creduto in lui, ovveroproprio in quello stadio, quando Pierre regalò un rigore. Quella però rimane l'unica nota negativa di un inizio con la Juve sopra ogni aspettativa.