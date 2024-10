Kalulu, un'altra grande partita contro il Cagliari

Minuti giocati: 90

90 Salvataggi: 1

1 Contrasti a terra (vinti): 1/2

1/2 Duelli aerei (vinti): 2/4

2/4 Passaggi riusciti: 111/116 (96%)

111/116 (96%) Palle lunghe (precise): 3/5

Una grande conferma. In queste ultime settimanesi potrebbe definire così, grazie a prestazioni da vero protagonista e tanta determinazione. Arrivato in punta di piedi, partito come sostituto di, il francese si è conquistato la fiducia die l'affetto dei tifosi bianconeri. Nelle ultime partite Kalulu è cresciuto in maniera evidente, e già contro il Lipsia era apparso tra i giocatori più in forma. Contro il Cagliari non si è smentito, offrendo un'altra grande prova in coppia connonostante il risultato non sia stato quello sperato.I numeri della partita del difensore parlano chiaro: Kalulu sta diventando una pedina sempre più importante, come dimostrano anche gli(dati Sofascore).