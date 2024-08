Kalimuendo Juve, la situazione

La Juventus sta valutando seriamente l'acquisto di Arnaudcome alternativa offensiva a Dusan. L'interesse per il giovane attaccante francese del Rennes era già emerso a fine luglio, ma ora assume maggiore rilevanza dato che Arkadiusz, inizialmente considerato come vice-Vlahovic, continua a destare preoccupazioni per la sua fragilità fisica e i frequenti infortuni. Come riporta Tuttosport., attuale allenatore bianconero, conosce benedai tempi delle giovanili dele ne è un grande estimatore, ritenendolo adatto sia come prima punta che come seconda punta di manovra. Nonostante offerte da club come Bournemouth, Nottingham Forest, Stoccarda, Leicester e Southampton, Kalimuendo preferirebbe approdare in una squadra di maggior prestigio come la Juventus. La trattativa potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto , formula su cui il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando, anche se sarà necessaria l'apertura del Rennes a questa soluzione. Con la chiusura del mercato ormai imminente, la Juventus dovrà accelerare i tempi per assicurarsi le prestazioni di Kalimuendo e rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione.