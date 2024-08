Juventus-Juventus Next Gen: data, orario, dove vederla in tv e streaming

Data: 6 agosto

Ora: 18.30

Stadio: Allianz Stadium, Torino

Dove vederla in diretta tv: DAZN

Dove vederla in diretta streaming: DAZN

La, dopo la sconfitta contro il Norimberga e il pareggio contro il, tornerà in campo martedì 6 agosto per affrontare lain amichevole, nel primo appuntamento dell'anno all'Allianz Stadium di Torino. La squadra di Thiago Motta scenderà in campo a due settimane dall'esordio in Serie A contro il Como, per la terza amichevole della sua estate.