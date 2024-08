Mancano pochi minuti al calcio d'inizio del match tra lae lache si giocherà all'Allianz Stadium di Torino. In attesa che le squadre scendano in campo per il test in famiglia, a due settimane scarse dall'inizio del campionato, la dirigenza juventina è presente al completo a bordocampo: da, a, tutti presenti per il confronto tra la squadra di Thiago Motta e l'Under 23 guidata da Montero. A stretto giro di posta si è unito anche, il quale si è intrattenuto con l'amministratore delegato Scanavino, pronto per assistere al match.