Cambia, si rinnova, strizza l’occhio all’attualità e diventa più social che mai . La Juventus reinventa la tradizionale partita in famiglia tra la prima squadra e una selezione di giovani che sarà allenata da Paolo, questa sera all’Allianz Stadium a partire dalle 18:30. Un modo per inaugurare la stagione che viene e farlo nel migliore dei modi, stretti nell’abbraccio dei propri tifosi.Oltre il lato romantico, però, anche questo pomeriggio non mancheranno gli spunti di interesse, dal campo a quello che succederà sugli spalti, passando per i tanti giovani che proveranno a mettersi in mostra.