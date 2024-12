Joshua Zirkzee, le parole di Amorim

Joshuaè esploso definitivamente nelagli ordini di Thiago Motta, lo ricorderete, dopo le difficoltà iniziali grazie all'attuale tecnico della Juventus è riuscito a diventare un giocatore di livello europeo. Attirando su di sè gli occhi delche in estate lo ha acquistato per 42,5 milioni di euro, una cifra tutto meno che bassa. Un ambientamento difficile nella Premier League per il giocatore olandese, complici le difficoltà dello United con Ten Hag.Poi il cambio di guida tecnica e l'arrivo di Amorim. Il tecnico nella gara di domenica ha tenuto Joshua in campo per l'intera gara contro l'Everton vinta per 4-0. Al termine del match ha dichiarato: "È un talento, abbiamo bisogno delle sue caratteristiche per giocare così". La Juventus avrebbe voluto provare ad accaparrarsi Joshua, magari in prestito, nella sessione invernale di calciomercato, con Zirkzee che avrebbe potuto riabbracciare colui che lo ha reso grande: Thiago Motta. Certo è che ora le possibilità di vederlo a Torino sembrano in netto calo. Difficile sì, ma non impossibile.





