Jorge #Mendes é atterrato pochi istanti fa a Torino pic.twitter.com/4ficADOGSy — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) January 31, 2025

Giornata di grandi movimenti in casa Juventus, non solo intorno alla Continassa. I bianconeri si stanno occupando di diverse trattative, in entrata e in uscita: da questo punto di vista, è stata la giornata della partenza di Arthur Melo , con il centrocampista che si unirà al Girona. Il club spagnolo ha infatti chiuso per il suo arrivo in prestito secco, ma la Juve parteciperà comunque al pagamento dello stipendio. L'ex Liverpool è partito da Caselle, ma i movimenti all'aeroporto non finiscono qui.Da pochi minuti è infatti sbarcato a Torino anche, l'agente, tra gli altri, anche del difensore del Benfica, spesso accostato alla Juventus nelle scorse settimane. Insomma, gli ultimi giorni di mercato saranno di continuo movimento, e la Juventus non vuole restare di certo a guardare.