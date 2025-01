Juventus, Arthur è a Caselle: lo aspetta il Girona VIDEO

Arthur Melo lascia Torino, direzione il club spagnolo ha sorpassato definitivamente il Santos nella corsa al brasiliano ed è ormai pronto ad accoglierlo nella sua rosa per questa seconda parte di stagione. L'ex Barcellona non è mai stato parte del progetto di, che non lo ha mai convocato nel corso di questa annata. Arthur si trasferisceal Girona, con la Juventus che parteciperà al pagamento del suo stipendio fino a fine stagione. Come anticipato, c'era stata una proposta anche da parte del Santos, ma il centrocampista ha scelto di rimanere in Europa per provare a rilanciarsi.

Arthur a Caselle: il centrocampista è pronto per il Girona

Arthur è dunque pronto per la nuova esperienza: il brasiliano è infatti all'aeroporto di Caselle e presto volerà verso Girona, dove sosterrà le visite mediche e verrà infine ufficializzato il suo passaggio in biancorosso.