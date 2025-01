Arthur al Girona: è fatta. Juventus, ingaggio e formula: i dettagli

Arthur Girona, i dettagli

Sorpasso nella serata di ieri e adesso la chiusura. Si definisce quello che sarà il futuro prossimo diche lascia la Juventus in prestito secco e giocherà i prossimi 6 mesi nella Liga spagnola, con la maglia del. Il centrocampista brasiliano ha accettato l’offerta del club spagnolo, che ha raggiunto un accordo con la Juve per un trasferimento in prestito. Definiti anche i termini relativi alla suddivisione dello stipendio tra le due società,

Arthur aveva ricevuto anche una proposta dal Santos, ma alla fine ha scelto di proseguire la sua carriera in Europa, accettando il progetto del Girona. Il giocatore è ora pronto a sostenere le visite mediche prima della firma ufficiale sul contratto.L’intesa tra i club è ormai definita sulla base di un accordo verbale e si attende solo l'ufficialità per il passaggio del centrocampista in Liga. La Juventus, con questa operazione, continua a lavorare per snellire la rosa e ridurre il monte ingaggi, mentre Arthur avrà l’opportunità di rilanciarsi in un nuovo contesto competitivo.