Arthur, il Girona sorpassa il Santos e la Juventus sorride

Arthur Juve, la situazione

Sembrava tutto fatto, o quasi, per il ritorno in patria, per l’abbraccio con. C’è, invece, l’ennesima giravolta per quel che riguarda il futuro prossimo di Arthur Melo Sembrava ad un passo il trasferimento in prestito di Arthur al Santos. Come racconta Fabrizio Romano, però, nelle ultime ore c’è stata l’accelerata decisa del Girona che, al momento, è in pole position per aggiudicarsi il centrocampista brasiliano. Sorride il giocatore che, nei piani iniziali, ha sempre messo in testa la possibilità di restare in Europa. Ma sorride anche, e soprattutto, la Juventus perché il Girona pagherebbe una quota maggiore dell’ingaggio di Arthur, rispetto a quanto avrebbe garantito il Santos.