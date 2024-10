David Juve, la decisione e la comunicazione al Lille

Jonathan David può andare alla Juventus a gennaio?

, attaccante canadese del Lille. I suoi agenti hanno recentemente avuto un incontro con i dirigenti bianconeri, durante il quale sono state approfondite le informazioni sui costi complessivi, compresi ingaggio e commissioni, e si è discusso della possibile durata del contratto. Il dialogo tra le parti è stato ampio e dettagliato, con un confronto a 360 gradi. David, classe 2000, ha manifestato il suo interesse verso la Serie A e, lo riporta calciomercato.com.Nelle ultime ore, Jonathan David ha comunicato ufficialmente al Lille una decisione ormai attesa: non rinnoverà il contratto in scadenza a luglio. L'attaccante canadese si sente pronto per il salto in un grande club europeo e sa che sarà una figura centrale nel prossimo mercato. Resta da vedere se il suo trasferimento avverrà già a gennaio o, più probabilmente, durante l'estate, quando sarà libero di firmare a parametro zero. Oltre alla Juventus, anche il Barcellona sembra interessato al suo profilo, avendo inviato segnali indiretti al suo entourage.Jonathan David è un profilo molto interessante per la Juventus. L’attaccante, però, non potrà arrivare a Torino a gennaio. È extracomunitario e la Juventus, per questa stagione, ha esaurito gli slot a disposizione.